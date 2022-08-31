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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti. Büyüme oranı yüzde 7,3'lük beklentinin üzerine çıktı. İkinci çeyrekte sanayi yüzde 7,8 büyürken, inşaat sektöründe yüzde 10,9'luk daralma görüldü.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:30
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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı


Ekonominin ikinci çeyrek performansı belli oldu.
 

TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.

TÜİK ilk çeyrek için açıkladığı yüzde 7,3'lük büyüme rakamını yüzde 7,5 olarak revize etti.

Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ikinci çeyrekte önceki döneme göre yüzde 2,1 artış kaydetti. 

2021 için daha önce yüzde 11 olarak açıklanan büyüme yüzde 11,4 olarak revize edildi. 

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