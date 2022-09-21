Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Kendisini uyaran polislere saldırdı
Kendisini uyaran polislere saldırdı
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Flaş Haber
Putin'den flaş açıklama!
Kapat

İngiliz Sterlini, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde

21 Eylül 2022 Çarşamba 11:12
376 Okunma
İngiliz Sterlini, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde


Sterlin, dolar karşısında 37 yılın, euro karşısında da 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon baskılarının artmasının ardından en erken faiz artırmaya başlayan merkez bankalarından İngiltere Merkez Bankası (BoE), Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artırırken, ağustos toplantısındaki 50 baz puanlık faiz artışına karşın ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybını engelleyemedi.

Son iki ayda dolar karşısında yüzde 6,8 değer kaybederek 37 yılın en düşük seviyeye inen sterlin, aynı dönemde euro karşısında da yüzde 4,3 azalışla son 19 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin/dolar paritesi bugün 1,1350'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi. Sterlin/euro paritesi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1,1420'den işlem görüyor.

BoE'nin Aralık 2021'den bu yana yüzde 0,10'dan yüzde 1,75 seviyesine kadar çıkardığı politika faizini, eylül toplantısında da 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e çıkarması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da bu yıl politika faizini yüzde 0-0,25'ten yüzde 2,25-2,50 aralığına kadar çıkarmasına rağmen bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla para piyasalarında Fed'in ilk kez 100 baz puan faiz artırım ihtimali fiyatlanamaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 8 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda, tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artırması sonrası ekim ayındaki toplantıda da 75 baz puanlık artışa devam etmesi bekleniyor.

Saxobank FX stratejisi başkanı John Hardy, İngiltere'nin devasa dış açıkları yürütmesi ve yeni başbakanın politikalarının etrafındaki risklerin buna eklenmesiyle birlikte, sterlin üzerinde baskı oluştuğunu söyledi.

İngiltere'nin yeni lideri Liz Truss geçen hafta, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek için enerji faturalarına üst sınır getirerek ülkeye yaklaşık 100 milyar pounda mal olabilecek bir destek paketi ilan etmişti.

Hükümet tarafından eylül ayı içerisinde, bu düzenlemenin nasıl finanse edileceğine ve Truss'un vaat ettiği vergi indirimlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışları ağustosta aylık bazda yüzde 1,6 , yıllık bazda da 5,4 azalışla beklentilerin altında kaldı. Söz konusu gerileme Aralık 2021'den bu yana en büyük düşüş oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsadaki hareketlilik sonrası bankalardan flaş adım
Borsadaki hareketlilik sonrası bankalardan flaş adım
Erdoğan: Ben ekonomistim
Erdoğan: Ben ekonomistim
Brent petrol ne kadar?
Brent petrol ne kadar?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim