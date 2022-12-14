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İngiltere'de yıllık enflasyon, kasımda hız keserek yüzde 10,7'ye geriledi

İngiltere’de yıllık enflasyonun kasımda hız keserek yüzde 10,7’ye gerildiği bildirildi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 20:19
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İngiltere'de yıllık enflasyon, kasımda hız keserek yüzde 10,7'ye geriledi



İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) enflasyon verilerine ilişkin açıklamasında, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 11,1 ile son 41 yılın en hızlı artışını kaydetmesinin ardından, kasımda hız keserek yüzde 10,7 arttığı belirtildi.

Ülkede TÜFE, kasımda aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Piyasalarda TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 10,9 artması bekleniyordu.

ONS açıklamasında, ülkede bu yılın kasım ayı itibariyle enflasyondaki azalışta otomobil maliyetlerinin düşürülmesinin etkili olduğu belirtilerek, söz konusu dönemde akaryakıt fiyatlarının yıllık bazda yüzde 17,2, gıda fiyatlarının ise yüzde 16,5 artış kaydettiği ifade edildi.

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