İngiltere ekonomisinde rekor küçülme

İngiltere ekonomisi nisan ayında yüzde 20,4 küçülerek, en büyük aylık daralmayı yaşadı. Bu düşüşün, COVID-19 öncesi en sert düşüşten neredeyse 10 kat daha büyük olduğu açıklandı.