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İngiltere ekonomisinde rekor küçülme

İngiltere ekonomisi nisan ayında yüzde 20,4 küçülerek, en büyük aylık daralmayı yaşadı. Bu düşüşün, COVID-19 öncesi en sert düşüşten neredeyse 10 kat daha büyük olduğu açıklandı.

12 Haziran 2020 Cuma 11:06
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İngiltere ekonomisinde rekor küçülme

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 20,4 oranında küçüldüğünü açıkladı.

Düşüş, 2008-2009 ekonomik gerilemesinin tamamında görülen düşüşten üç kat daha fazla ve COVID-19 öncesi en sert düşüşten neredeyse 10 kat daha büyük.

Nisan ayı, İngiltere'nin COVID-19'un yayılmasını engellemek amacıyla 23 Mart'ta başlatılan karantinanın tam olarak uygulandığı ilk aydı.

Ülke genelinde tüm sektörler durma noktasına geldi, dış ticarette de büyük kayıplar yaşandı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereEkonomiCovid-19
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