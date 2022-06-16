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İngiltere Merkez Bankası'nda faiz arttı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı.

16 Haziran 2022 Perşembe 21:09
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İngiltere Merkez Bankası'nda faiz arttı
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İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 11’in üzerine çıkan enflasyonun yarattığı tehlikeleri ortadan kaldırmak için “daha sert” adımlar atmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.

BOE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun altı üyesi politika faizinin yüzde 1’den Ocak 2009’dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,25’e yükseltilmesi yönünde oy kullandı. Üç üye ise politika faizinin 50 baz puan artırılmasını yönünde oy kullandı.

BOE böylece Aralık ayından bu yana faizleri beş kez artırmış oldu. BOE Aralık ayında, koronavirüs salgının ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük merkez bankası olmuştu.

ABD DE ARTIRMIŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed) dün 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1,5 ile yüzde 1,75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3,4’e yükseltmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen haftaki para politikası toplantısında varlık alım programını 1 Temmuz’da sonlandıracağını açıklamış ve yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Temmuz’dan itibaren bir dizi faiz artırımına gideceğinin sinyalini vermişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Merkez BankasıEkonomi(BOE)
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