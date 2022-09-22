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İngiltere politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

22 Eylül 2022 Perşembe 16:45
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İngiltere politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı



İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinde 50 baz puan artırıma gitti.

Bu artırımla birlikte İngiltere'nin politika faizini yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 

BoE Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, kurulun beş üyesinin politika faizinin 50 baz puan, üç üyesinin ise 75 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Ülkede enflasyonun ağustos ayındaki rapora kıyasla ekim ayında yüzde 11’in hemen altında, daha düşük bir seviyede gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen karar metninde, buna rağmen enerji fiyatlarındaki artışın doğrudan ve dolaylı etkisinin yansımasıyla önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 10 seviyesi üzerinde seyretmesi, sonrasında ise düşüşe geçmesinin öngörüldüğü belirtildi.

7. KEZ FAİZ ARTIRIMI KARARI

Böylece BoE, geçen yılın aralık ayından bu yana ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla peş peşe 7. kez faiz artırma kararı almış oldu.


Ülkede enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 9,9 seviyesine yükselmişti.

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