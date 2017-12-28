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"İnternetten kartla alışverişe onay 1 ay ertelendi"

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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:10
"İnternetten kartla alışverişe onay 1 ay ertelendi"
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Kredi kartıyla online alışverişe "onay" şartı getiren süre normalde 31 Aralık'ta sona erecekti. Akben'in açıklaması ile süre 1 ay uzatılmış oldu.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.

“Ek süre internetten ara sıra alışveriş yapan vatandaşı ve KOBİ’leri sisteme kazandırmak açısından faydalı”

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini 31 Ocak 2018’e kadar uzatılması değerlendirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 16 Şubat 2017 tarihinde aldığı ve 31 Aralık 2017’de yürürlüğe girmesi beklenen, kredi kartlarının kullanımıyla ilgili kararının süresi uzatıldı. Buna göre bankalara 31 Ocak 2018’e kadar ek süre tanındı. Ek süre kararının, özellikle internet üzerinden ara sıra alışveriş yapan vatandaşa ulaşılması açısından faydalı olduğunu vurgulayan Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık “Karar ayrıca KOBİ’lerin ticaretle buluşması için atılan önemli adımlardan biri” dedi.
“350 milyar TL’lik e-ticaret hedefine ulaşılması açısından önemli bir karar”

ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, kararın süresinin uzatılmasını yorumladı. Eliaçık “Kartını sıklıkla internette kullanan kişiler süreye uyarak kartlarını internet alışverişine açtırdı. Ancak özellikle internet üzerinden yalnızca ara sıra alışveriş yapan ve e-ticaret sistemine kazandırmaya çalıştığımız kitleye ulaşılması için BDDK’nın aldığı ek süre kararının son derece faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Kredi kartlarının internette kullanıma açık tutulması kararı, hem Sayın Başbakan tarafından açıklanan 350 milyar TL’lik e-ticaret hacmine ulaşılması hem de KOBİ’lerin e-ticaretle buluşması anlamında atılması gereken önemli adımlardan bir tanesiydi. Ek süre kararı bu nedenle de çok yerinde bir uygulamadır.”

Açıklandığı günden bu yana olası etkileri hakkında pek çok görüş ortaya atılan kararla ilgili BDDK tarafından, “Günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartıyla internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için BDDK'nın 16 Şubat 2017 tarihli kararıyla, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması talebe bağlı olma zorunluluğu getirilmiştir” açıklaması yapılmıştı.”

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