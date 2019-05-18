IQOS, Kuzey Kıbrıs’taki ikinci yılında, yaklaşık 20 bin kişinin hayatını değiştirdi

Philip Morris International’ın (PMI) zararı azaltma potansiyeli taşıyan ürünü IQOS, Kuzey Kıbrıs’ta da yaklaşık 20 bin yetişkin sigara tüketicisinin hayatını değiştirdi. Dünya genelinde 45 ülkede yaklaşık 7,3 milyon yetişkin sigara tüketicisi sigarayı tamamen bırakıp, IQOS’u kullanmaya başladı.

Kuzey Kıbrıs’ta dumansız ada vizyonu benimsendi

PMI ürünlerinin Kuzey Kıbrıs’taki satış ve dağıtımından sorumlu distribütörü Kaner Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, IQOS’un Kuzey Kıbrıs’taki ikinci yılına özel değerlendirmelerde bulundu:

“En iyisi sigaraya hiç başlamamak. Eğer sigara içiyorsanız, en iyisi sigarayı bırakmak. Sigara içmeye devam edecek yetişkinler için ise en iyi seçenek hiç şüphesiz, sigaraya kıyasla daha az riskli bir alternatife geçmeleri olacaktır. IQOS, tütünü yakmayıp ısıtır. Böylece sigara içmeye devam edecek söz konusu yetişkin tüketicilere, dumansız bir alternatif sunar. Geçtiğimiz haftalarda, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından kamu sağlığının korunması için uygun olduğu teyit edilerek, Amerika Birleşik Devletleri’nde de satışına izin verilen IQOS’un, adamızda binlerce kişinin hayatını değiştirdiğini görmekten çok mutluyuz. Kuzey Kıbrıs, “dumansız ada” olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, biz de IQOS ile ilgili dünya genelindeki tüm yenilikleri Kuzey Kıbrıs’a getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” IQOS teknolojisi hakkında birçok detay yetişkin tüketicilerinin ziyaret edebileceği iqosnc.com adresi üzerinden sunuluyor.

Daha iyi bir seçenek, yüzde 95 daha az zararlı kimyasal

HeatControl™ teknolojisi ile İsviçre’de tasarlanan IQOS, sigaradan farklı olarak, tütünü yakmadan ısıtıyor ve bu sayede sigaraya kıyasla yüzde 95 daha az zararlı kimyasal oluşturuyor. Bu azalım, referans sigara (3R4F) dumanına kıyasla geniş bir spektrumdaki zararlı kimyasalların (nikotin hariç) seviyesindeki ortalama azalımdır. Bu riskin yüzde 95 oranında azaldığı anlamına gelmez. Sigara içmeye devam etmeye kıyasla, IQOS’a ilişkin mevcut kanıtların bütünlüğüne dayanarak; tamamen IQOS’a geçmek sigara içmeye devam etmekten daha az zararlıdır. IQOS tamamen risksiz değildir; nikotin iletir ve nikotin bağımlılık yapar. PMI tüm dünyada ortaya koyduğu dumansız gelecek vizyonu için alternatif ürünlerin araştırma, geliştirme ve üretimine, son teknoloji tesisleri ve multidisipliner bilimsel verilerin geliştirilmesine önemli bir kaynak ayırıyor ve pek çok bilimsel çalışma yürütüyor.