İşte 2 Eylül 2021 Perşembe altın fiyatları!

En güvenilir yatırım araçlarının başında gelen altına son dönemlerde talep gittikçe artıyor. Geçtiğimiz haftalarda bin 677 dolara kadar düşen ve hızla alıcı toplayan ons altın bugün bin 810 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne yüzde 0,35'lik düşüş işe başladı. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN

Hafta boyunca bin 823 dolara kadar yükselen ons altın bin 810 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Hafta içerisinde 491 TL'ye kadar ulaşan gram altın güne yüzde 0,35'lik düşüş ile başlangıç yaptı. Gram altın 482 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 482,38 TL'den alınıyor 482,50 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 773,11, satışı ise 790,77 TL. Yarım altın 1.541,39 TL'den alınıp 1.581,54 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.204,00, satışı 3.253,00 TL. Gremse altın 7.731,10 TL'den alınıp 7.907,71 TL'den satılıyor. Ata altın ise 3.189,08 TL'den alınıp 3.269,49 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.655,49, satışı 15.960,52 TL. İkibuçuk altın 7.731,10 TL'den alınıp 7.854,51 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.092,44, satışı 3.153,41 TL.