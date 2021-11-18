İşte döviz kurlarında son durum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
Dolar/TL, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 10,71'lerde seyrediyor.
Euro/TL 11,94 seviyesinden el değiştiriyor. Sterlin/TL ise 14,257'den satılıyor.
Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.
Uzmanlar, küresel bazda artan enflasyon baskılarının dolar talebini artırdığını belirterek, dolar endeksinin dün 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendiğini kaydetti.