İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 827 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı.
ÇEYREK VE GRAM ALTINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından Türkiye saatiyle 12.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde, 4,76 artışla 836,71 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.367,03 lira, Cumhuriyet altını da 5.583,00 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.783,92 dolardan alıcı buluyor.