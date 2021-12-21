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İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde memura müjdeler peş peşe sıralandı. Aynı şekilde TL hesaplarına da kur farkı düzenlemesi geliyor. Bin TL'yi gören gram altın 750 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

21 Aralık 2021 Salı 09:05
485 Okunma
İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Milyonlarca vatandaş dün geceden beri dolar ve altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Dün bir ara 18 TL seviyelerine gelen dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 11 TL'ye kadar düştü. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde TL mevduat hesaplarına kur farkı düzenlemesi, memur maaşındaki vergilerin kaldırılması gibi detaylar var. 21 Aralık detaylı ve güncel altın fiyatları burada...

GÜNCEL 21 ARALIK GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN
ALIŞ: 656,51 TL
SATIŞ: 656,66 TL

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 592,86 TL
SATIŞ: 676,17 TL

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.837,00 TL
SATIŞ: 2.907,00 TL

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.040,00 TL
SATIŞ: 1.217,00 TL

ALTIN (ONS)
ALIŞ: 1.789,43 TL
SATIŞ: 1.789,82 TL

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