İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde memura müjdeler peş peşe sıralandı. Aynı şekilde TL hesaplarına da kur farkı düzenlemesi geliyor. Bin TL'yi gören gram altın 750 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...