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İşte yeni asgari ücret!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirledi. Yeni Asgari ücret, 250TL artışla brüt 3,400 TL net 2.958 oldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:42
İşte yeni asgari ücret!

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL,  net  2 bin 958 TL olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan  Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi.

Asgari ücret, yüzde 8’lik artışla  brütte 3 Bin 150 TL’den 3 Bin 400TL’ye; nette ise 2 Bin 740 TL’den 2 Bin 958 TL’ye yükseltildi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantı sonunda yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından rakamsal anlamda hep birlikte bir karar aldıklarını kaydetti.

Yapılan oylamada işçi ve devlet kesiminden 5’er  “evet”  ve işveren kesiminden de 3 “tarafsız” “ oy kullanımı olduğunu dile getiren Sucuoğlu, brütte 3 bin 150 TL olan asgari ücretin 3 Bin 400 TL’ye çıkartılarak 250 TL artış yapıldığını kaydetti.

Alınan kararla yaklaşık yüzde 8’lik bir artış yapıldığına dikkat çeken Sucuoğlu, net maaşlarda ise 2 Bin 740 TL’den 2 Bin 958 TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Sucuoğlu, asgari ücretin;, saatlik 19.62 TL, günlük, 156.92 TL, haftalık ise 784.62 TL’lik bir noktaya geldiğini açıkladı.

İşveren ve işçi sendika temsilcileri ile hükümete  teşekkür eden Sucuoğlu, artışın vicdanlarda kabul gören bir rakam olduğunu düşündüğünü kaydetti.

İşveren ve işçilerin önünü açacak yaptırımların da yapılmaya devam edildiğini dile getiren Sucuoğlu, özellikle iki etaptan oluşan ve Bakanlar Kuruluna sundukları inşaat sektöründeki yetki karmaşasını ortadan kaldıracak ve denetlemeyi artıracak,AB standartlarına yakın bir sürece geçilmesini sağlayacak önergenin de hazır olduğunu belirtti.

Bayram öncesi hükümetin 8 Bin 700 yardım alan vatandaşlara 250 TL’lik bir katkı sağlama kararının da Bakanlar Kurulu kararlarında alındığını söyleyen Sucuoğlu, bundan sonra ellerinden geldiği müddetçe çeşitli açılımlar yapacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, iş insanlarının iyi niyetini göstermek açısından tarafsız oy kullandıklarını dile getirdi ve çalışanların refah düzeyinin yükselmesinden mutluluk duyduklarını  ve ellerinden geleni de yapacaklarını söyledi.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yapılan artışın elbette yeterli olmadığını fakat yapılan görüşmelerin sonunda birçok fayda sağlandığının görüldüğünü kaydetti.

Yeltekin ayrıca, ilk kez bu bayram 8 Bin 700 yardım alan kişinin 250 TL ek ödenek almasının da olumlu bir düşünce olduğunu dile getirdi.

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Son Güncelleme: 02.08.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
ücretAsgari
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EK 2019-08-02 14:10:42

Allah Razı Olsun, o masada oturup karar alanların maaşlarıda ancak bu kadardır. Zaten hep asgari ücretle geçindiler bu güne kadar, zavallılar...

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vatandaş 2019-08-02 13:52:17

canıgızı yiyin hepiniz

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Fasa Fiso 2019-08-02 15:26:47

Eh, asgari ücret belirlendiğine göre zam furyası başlayabilir. Nede olsa kaşıkla verip dozer kepçesiyle geri alıyorlar.

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Emrah 2019-08-02 13:50:56

Eyisidir bu

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vatandaş 2019-08-02 13:51:34

canıgızı yeyin hepiniz

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