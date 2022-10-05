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JP Morgan: Petrol yeniden 100 doları görecek

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, petrolün dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edeceğini öngördü.

05 Ekim 2022 Çarşamba 12:27
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JP Morgan: Petrol yeniden 100 doları görecek



Yatırım bankası JP Morgan petrol piyasasına yönelik değerlendirmeler yaptı.

OPEC+'ta anlaşma olsa da olmasa da petrol üretiminde kesintiye
gitmeyi değerlendirdiğini belirten JP Morgan, petrolün dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edeceğini öngördü.

JP Morgan açıklamasında "OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir" denildi.

"KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK"

Küresel petrol talebinin son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre günlük 0,9 milyon varil artarak günlük ortalama 101.8 milyon varil seviyesine yükseleceği tahmin edildi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol 91 dolar, ABD ham petrolü 86,58 dolarda işlem görüyor. 

Anahtar Kelimeler:
Petrol
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