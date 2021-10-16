Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dolarda yaşanan yükselişle ilgili olarak "Döviz kuru dünyada da gelişmelerle güçleniyor. Hepsi önemli. Hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak." açıklamasını yaptı.