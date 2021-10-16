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Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dolarda yaşanan yükselişle ilgili olarak "Döviz kuru dünyada da gelişmelerle güçleniyor. Hepsi önemli. Hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak." açıklamasını yaptı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 08:52
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Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz kurlarındaki hareketliliğe yönelik alacakları olası kararlara ilişkin, "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz teknik olarak. Gelişmeleri dikkate alarak 21 Ekim'de ülkemiz için en hayırlı karar neyse, bütün Para Politikası Kurulu'ndaki arkadaşlarımla birlikte, en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TCMB İdari Binası'ndaki görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun kendilerini aradığını ve bankayı ziyaret etmek istediğini aktaran Kavcıoğlu, "Biz de teşekkür ettik ve randevuyu verdik. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıŞahap Kavcıoğlu
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