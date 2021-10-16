Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz kurlarındaki hareketliliğe yönelik alacakları olası kararlara ilişkin, "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz teknik olarak. Gelişmeleri dikkate alarak 21 Ekim'de ülkemiz için en hayırlı karar neyse, bütün Para Politikası Kurulu'ndaki arkadaşlarımla birlikte, en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TCMB İdari Binası'ndaki görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu'nun kendilerini aradığını ve bankayı ziyaret etmek istediğini aktaran Kavcıoğlu, "Biz de teşekkür ettik ve randevuyu verdik. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.