Kıbrıs Developments bu yıl da “İyilik Olsun!” diyerek Lapta Huzur Evi’ne destekte bulundu

Kıbrıs Developments, yenilikçi vizyonu ve “en iyi yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” anlayışı ile, geçtiğimiz yıldan itibaren kurumsal yeni yıl hediyeleri için ayırdığı kaynağı, daha iyi ve daha güzel yaşam koşullarını yaratmak üzere insana ve topluma iyilik dağıtmak için başlattığı yolculuğa bu yıl da devam ediyor. “İyilik Olsun” adı altında yürütmüş olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kıbrıs Developments, yeni yıl hediyeleri için ayırdığı kaynağını bu yıl yaşlılarımıza daha iyi koşullar yaratmak üzere kullanarak Lapta Huzur Evi’nin kışa hazırlık ihtiyaçlarına destek oldu. Lapta Huzur Evi Sorumlusu Sibel Karaca’yı ziyaret eden Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim ve ekibi huzur evi sakinlerine yeni yıl hediyelerini takdim etti.

Lapta Huzur Evi Sorumlusu Sibel Karaca Kıbrıs Developmets ailesinin duyarlı ziyaretinden ve Lapta Huzur Evi’ne yaptıkları yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yaşlılarımızın en çok ihtiyacı olan şey, hatırlanmak, ilgi ve alaka görmektir. Faklı yüzler görmek onları en çok mutlu eden şey. Gösterdiği duyarlılıktan dolayı Kıbrıs Developments ailesine yürekten teşekkür ederim” dedi. Karaca ayrıca tüm kesimlere daha fazla duyarlılık çağrısı yaparak her zaman ziyarete açık olduklarını belirtti.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Haper Özbirim ise “İş ortaklarımız ve müşterilerimize kurumsal yeni yıl hediyeleri göndermek yerine bu yıl da “İyilik Olsun” dedik ve yaptığımız yardımların huzur ve mutluluğunu armağan ettik” diyerek şunları söyledi: “Kıbrıs Developments olarak geçmişimize, kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımızı gerek projelerimize, gerekse faaliyetlerimize yansıtmayı kendimize görev biliyoruz. Geçtiğimiz yıla girerken “İyilik Olsun” adını verdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz kapsamında hedeflediğimiz daha iyi, daha güzel yaşam koşullarını yaratmak üzere insana ve topluma iyilik dağıtmak için yeni bir yolculuğa başlamış, “İyilik Olsun” diyerek yeni yılda yardımlaşmanın huzur ve mutluğunu hediye etmiştik. Hayatın her alanına, insana dokunmak üzere başlattığımız bu projemiz kapsamında kalplerimizdeki iyilik başka hayatlara yeni kapılar açsın diye, yeni yıl hediyeleri için ayırdığımız kaynağı bu yıl yaşlılarımıza daha iyi koşullar yaratmak üzere kullandık ve Lapta Huzur Evi’nin bazı kışa hazırlık ihtiyaçlarını karşıladık. Kıbrıs Developments olarak 2018 yılını başarılarımızı, kazandığımız ödüllerle bir kez daha tescillemiş olmanın da mutluluğu ile geleceğe daha büyük umutlarla bakıyoruz. Yeni yılın herkese iyiliklerle gelmesini dilerim”.