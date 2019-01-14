“Kim 1 GB İster ?” BiP Kullanıcılarına Keyifli Anlar Yaşatacak

En ileri teknoloji ürün ve uygulamalarını en avantajlı fiyatlarla sunarken fark yaratan kampanyalarını 2019 yılında da sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell bu kez keyifli, adrenalini yüksek ve bir o kadar da öğretici bilgi yarışması ile BİP kullanıcılarına sürpriz yaptı.

“Hadi”den sonra Türkiye de en beğenilen yarışma artık KKTCELL müşterilerinin kullanımına sunuluyor.

Ülkemizde bir ilk, 100 bini aşkın faturalı ve faturasız BiP kullanıcısına yönelik ücretsiz yarışmayı sadece takip etmek yeterli. Dijital platform üzerinden başlatılan, internet hediyeli keyif dolu yarışmaya katılmak BiP kullanıcıları yanında BiP uygulaması olmayanlar da kolaylıkla katılabiliyor. Yarışma heyecanını yaşamak isteyen ancak BiP uygulamasına sahip olmayanlar BiP yükledikleri zaman anında 1 haftalık 1GB cepten internet paketi kazanabiliyor.

BiP uygulaması, müşterilerin telefonlarının işletim sistemine göre Apple veya Google uygulama marketleri üzerinden indirilebilecektir. Sonrasında aktivasyon ekranına telefon numarası girilerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresi talep edilir. SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasında girerek aktivasyonu tamamlanabilir.

Öğretirken kazandıran, toplamda 15 sorudan oluşan “Kim 1 GB İster?” yarışmasında üçer soruluk 5 aşama bulunuyor. BiP kullanıcıları diledikleri aşamanın sonunda ödülü alıp çekilebilir veya 15 soruyu da doğru cevaplayıp, 1 GB cepten internet kazanıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in tüm BiP kullanıcılarına yönelik “ Kim 1 GB İster? ” yarışmasına katılım detayları şöyle:

BiP uygulamasına sahip kullanıcılar, uygulama içerisindeki “Keşfet” bölümünden “Kim 1GB İster” kelimesini aratarak uygulamaya erişebilir, uygulamaya eriştikten sonra “Takip Et” butonunu tıklayarak takibe başlayabilir.

BiP uygulamasını indirmek ve “Keşfet” alanı altındaki “Kim 1 GB İster?” kanalını takip etmek ücretsizdir.

Kanalı takip edip anında yarışmaya başlayabilirsiniz.