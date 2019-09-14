Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

Koopbank, 1 Ekim tarihinden itibaren Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:34
Koopbank, 1 Ekim tarihinden itibaren Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü

Kooperatif Merkez Bankası Koopbank, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, Banka, KKTC Merkez Bankası’nın Türk Parası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarında 300 baz puan indirime gitmesinin ardından maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtacak.

Bu kapsamda Banka, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yıllık % 19.75 –  % 23.25 bandında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; yine kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak  % 16.75 – % 20.25 bandına indirdi.

Koopbank’tan yapılan açıklamada faiz indirimin yeni verilecek krediler yanında mevcut kredi müşterileri için de geçerli olduğu belirtilirken, son dönemde faiz oranlarında da yaşanan olumlu gelişmelerin yine hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarını sağladıklarını ifade etti.

Bankada halen kredisi olan mevcut müşterilerin hesapları da 1 Ekim tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacak.

Koopbank misyonu gereği ekonominin ve halkın yanındaki güç olmaya devam edeceğini de açıkladı.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
KoopbankTürk LirasıKredi Faiz OranlarıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Merkez Bankası para saçacak
Avrupa Merkez Bankası para saçacak
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim