Koopbank’tan Faiz Oranı İndirimi

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, Banka, KKTC Merkez Bankasının faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıttı.

Bu kapsamda Banka, 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yıllık %23.25 ile %27.50 arasında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak %19.50 - %23.25 bandına indirdi.

“OLUMLU HAVAYI MÜŞTERİLERİMİZE ANINDA YANSITIYORUZ”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, faiz indirimin yeni verilecek krediler yanında mevcut kredi müşterileri için de geçerli olduğunu belirterek, son dönemde faiz oranlarda yaşanan olumlu gelişmeleri hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarını sağladıklarını ifade etti.

Bankada halen kredisi olan mevcut müşterilerin hesaplarının da 1 Ağustos tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacağını kaydeden Ataman, Koopbank’ın misyonu gereği ekonominin ve halkın yanındaki güç olmaya devam edeceğini belirtti.