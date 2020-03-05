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Koronavirüs ABD tahvil faizlerini tarihi düşük seviyelere çekti

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 0,90 ile tarihi düşük seviyelere gerilmesinin ardından, bugün yüzde 1 seviyesine çıktı.

05 Mart 2020 Perşembe 16:59
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Koronavirüs ABD tahvil faizlerini tarihi düşük seviyelere çekti

Yılbaşında yüzde 2'ye yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil faizi, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla kademeli olarak geriledi. 

Fed'in sürpriz faiz indirimi sonrası tarihte ilk defa yüzde 1'in altına gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,90'ı gören tahvil faizi, yüzde 1 seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD 10 yıllık tahvil faizinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi sonrası piyasaların aşırı dalgalı seyrine bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

"KÜRESEL BÜYÜMEYİ AŞAĞI YÖNDE ETKİLEYEBİLİR"

Söz konusu faizlerin bir yıl önce yüzde 2,70 ve yeni yıla girerken yüzde 1,85 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Bürümcekçi, "Bu son derece hızlı düşüşte en önemli faktör koronavirüs salgınının başta Çin ve ABD olmak üzere küresel büyümeyi belirgin aşağı yönde etkileyeceğine yönelik artan endişeler gibi görünüyor" dedi.

Bürümcekçi, ilk aşamada küresel imalat zincirinin en önemli tedarikçisi olan Çin'de ortaya çıkan aksamaların dünya mal arzı ve ticaret hacmi üzerinden olumsuz etkilerde bulunduğu izlenirken, bu etkinin, tüketicilerin talep daralmasıyla birleşmesi ile belirgin güçlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Ancak görülen fiyatlamanın bu denli hızlı olmasında, küresel resesyon algılamasından daha çok küresel çapta riskten kaçışın çabuk gerçekleşmesinin etkili olduğuna işaret eden bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Zira, 2008 küresel krizinde bile 10 yıl vadeli faizlerde bu denli sert düşüş olmamıştı. Ayrıca herhangi bir salgının bu denli uzun süre ekonomilere etkide bulunması çok da gerçekçi bir senaryo gibi durmuyor. Bu nedenle de Fed hızlı hareket ederek, finansal istikrar riskini gözeterek para politikasını acil bir toplantıyla gevşetme yoluna gitti ve gerekirse devamının gelebileceğini vurguladı. Zaten Çin'de çok sert düşen öncü aktivite göstergeleri PMI endeksleri dışında, dünya genelinde şubat itibarıyla benzer bir olumsuzluk gözlenmiyor. Dolayısıyla para politikasının gevşemeye başlaması ve salgına ilişkin gelebilecek olumlu haber akışı ile tahvil getiri eğrisinin uzun ucunun toparlanması zaman içinde söz konusu olabilir. Bu bağlamda, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle piyasaların aşırı dalgalı seyrini bir süre daha koruyacağı söylenebilir. Ancak, Fed'in hamlelerini diğer merkez bankalarının da takip etmesi durumunda piyasalardaki panik havasının dağılması söz konusu olabilir ki, e

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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