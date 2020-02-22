Koronavirüs altını rekora taşıdı

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminde, risk algısını artıran koronavirüs salgını ve jeopolitik riskler ana sebepler olarak kabul ediliyor.

Yılın başında Irak’ta İranlı komutanın ABD tarafından öldürülmesiyle artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını Nisan 2013’ten bu yana ilk defa 1.600 doların üstüne taşımıştı. ABD ile İran arasındaki gerilimin kısa sürmesiyle 1.536 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyelerden tekrar yükselişe geçmişti.

Analistler, Çin’de yeni yıl tatili öncesi ortaya çıkan koronavirüs salgınının, küresel ekonomiye olumsuz etkileri sebebiyle yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiren bir risk faktörü olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı koronavirüsle ilgili tedirginliklerin başlangıcından itibaren sınırlı yükselişlerle hareket ederken, salgından dolayı farklı ülkelerdeki ölüm vakalarının artması, risk algısında yükselişin ivme kazanmasına neden oldu.

Altının ons fiyatı 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesini görürken, yıl başından bu yana getirisi yüzde 7,5 oldu.

Öte yandan, azalan risk iştahının küresel çapta dolar talebini artırdığına ve dolar endeksini 99,9 ile son 3 yılın en yükseğine taşıdığına dikkati çeken analistler, bu fiyatlamanın altının gram fiyatındaki yükselişin daha güçlü olmasına neden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de , altının gram fiyatı, ons fiyatı ve dolardaki değerlenmeye paralel yıl başından bu yana yüzde 10'un üzerinde artış kaydederek 324 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.