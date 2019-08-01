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Kritik karar sonrası dolarda son durum!

Fed'in faizleri 11 yıl sonra 25 baz puan düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş gözlenmişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.57 TL seviyesinde başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:14
Kritik karar sonrası dolarda son durum!

Fed Başkanı Powell’ın sözlerinin ardından sonra ise dolar/TL 5.60 seviyesini aşmıştı.  Amerikan Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faizleri ilk kez indirdi. Ülkede faizler yüzde 2.00-2.25 bandına çekildi.

Dolar/TL saat 07:05 itibariyle 5.5715/5.5731'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar/TL dün sabah güne 4 ayın yeni en düşük seviyesi olan 5.55’in altına gerileyerek başlamıştı. TCMB enflasyon raporunun TL üzerinde belirgin bir etkisi olmadı. TL’de iyimserlik devam ederken kur saat 17.00’da 5.5370/5.5380 seviyesinde işlem görmüştü. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimini bir önlem olarak aldığını işaret etmesinin ardından gelecek indirimlerin uzun vadede olacağı beklentisiyle dolar/TL 5.60'ı aşmıştı. Euro/TL 6,1622 liradan, sterlin ise 6,7632 liradan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FedFaizDolarDöviz
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