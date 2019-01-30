Kriz fırsata dönüştü!

Piyasada yüzde 2,10 olarak seyreden faiz oranlarına karşı 0,98 faiz oranı ile ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyen müşterilerine bilgi veren Oran, “Yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 ay vade ile 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabilerek bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsattır” dedi.

Oran yaptığı açıklamada “Piyasada yüzde 2,10 olarak seyreden faiz oranlarına karşı yüzde 0,98 faiz oranının taksit tutarını azaltmakla birlikte ikinci ev sahibi olmak isteyenler içinde kaçırılmayacak bir fırsattır” dedi. 120 ay vade ile 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek olan kampanya sınırlı sayıda konut için 20 Mart 2019’a kadar geçerli olacak. Kampanyadan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının faydalanabilecek.

Alsancak-Girne’de çıkarma plajına iki dakikalık yürüme mesafesinde olan proje için geçerli olan kampanyadan faydalananlar anahtar ve tapu teslimi hemen yapılacak evlerinde bir yaşam kurabilir veya kiraya verebilirler. Düşük faiz oranının getirdiği daha uygun taksitlerle ev sahibi olmanın yanında İngiliz Sterlini cinsinden kıymetlenen mülk üzerinden ilk günden itibaren de kar edecekler.

Gold Mark direktörü Osman Oran yaptığı açıklamada; “Ülkemizde konutların satış fiyatları ve kira gelirleri İngiliz Sterlini olmasından dolayı, 0,98 faiz ile ev sahibi bir yatırım fırsatıdır, kur artışına bağlı olarak ilk günden bu kampanya ile kazanmaya başlayacaksınız. “ dedi.

Oran, kampanyadaki konutların hemen kiraya vermeye veya yaşamaya hazır konutlar olduğu için ilk günden kira getirisi elde edilmeye başlanabileceği de sözlerine ekledi. Sınırlı sayıda konut için 20 Mart 2019'a tarihine kadar geçerli olan kampanyanın kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna vurgu yaptı.

Derya Atamer / MaviAjans