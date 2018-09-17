KTTO: Güney Kıbrıs Yüzde 48 Daha Pahalı

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2018 tarihinde Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan fiyat araştırmasıyla, Güney Kıbrıs’taki pek çok malın fiyatının Kuzey Kıbrıs’a göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Oda görevlilerinin Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan yoğun alışveriş yapıldığı düşünülen üçer marketten aldığı fiyatların ortalamasının, Kuzey Kıbrıs’ta 906 TL, Güney Kıbrıs’ta ise bin 345 TL olduğu belirtilen açıklamada, “Günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasına bakıldığında Güney Kıbrıs’ın yüzde 48 daha pahalı olduğu hesaplanmıştır” denildi.

KTTO açıklaması şöyle devam etti:

“Çalışma kapsamında, 46 ürün için aynı marka, ağırlık ve birim dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Ürün fiyatları, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 3 marketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtmaktadır. Çalışmamız kampanyalı ürünlerin fiyatlarını yansıtmamaktadır”



“KDV İNDİRİMİ, FİYATLARA YANSIDI”



Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı KDV indiriminin marketlerde halkın tüketimine sunulan bazı malların fiyatlarının indirilmesine neden olduğu gözlemi yapıldığı belirtildi.



Bu tutumun, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet gücünü artırırken, oda tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

ÜrünAdı Birim Kuzey Kıbrıs, TL Güney Kıbrıs, TL 1 Yüzeytemizleyicisi 1 lt 6,48 20,93 2 Börülce 1 kg 10,34 27,98 3 Kola 0.33 lt 2,70 5,27 4 Dişmacunu 75 ml 27,46 22,32 5 Dana kuşbaşı 1 kg 61,27 71,69 6 Domates 1 kg 6,55 18,60 7 Kırmızıpeynir 850 gr 48,80 70,53 8 Sıvıbulaşıkdeterjanı 1 lt 6,30 19,61 9 Kurufasülye 1 kg 11,23 18,99 10 Peynir 470 gr 10,88 48,98 11 GelenekselYuvarlakEkmek 1 adet 4,92 7,29 12 Tıraşbıçağı 4'lü 65,20 76,57 13 Bira 0.33 lt 3,68 6,28 14 Ketçap 580 gr 16,06 26,43 15 Mayonez 490 gr 16,92 23,10 16 Hellim 1 kg 50,40 84,48 17 Konservebalık 175 gr 10,88 11,63 18 Viski 700 ml 76,47 92,30 19 Mısırgevreği 375 gr 20,13 17,44 20 Tereyağı 227 gr 30,20 26,04 21 Saçboyası 50 ml 8,53 34,95 22 Meyvesuyu 200 ml 1,20 3,88 23 KuzuŞişlik 1 kg 80,60 45,18 24 Makarna 500 gr 3,70 8,45 25 Çikolata 50 gr 2,13 2,25 26 BebekMaması 400 gr 23,83 59,29 27 Muz 1 kg 7,61 9,53 28 Hazırkahve 200 gr 57,00 39,68 29 Sprey deodorant 150 ml 12,75 21,24 30 Nohut 1 kg 11,46 29,53 31 FındıkEzmesi 400 gr 14,87 21,86 32 BebekBezi 35'li 38,12 82,93 33 Şampuan 400 ml 14,20 27,36 34 Patates 1 kg 6,90 10,15 35 Patlıcan 1 kg 2,21 6,05 36 PiliçBütün 1 kg 18,96 28,91 37 Pirinç 1 kg 9,74 12,87 38 Salatalık 1 kg 2,50 13,25 39 Süt 1 lt 4,73 9,38 40 Tuvaletkağıdı 8 adet 14,10 25,96

ÜrünAdı Birim Kuzey Kıbrıs, TL Güney Kıbrıs, TL 41 Un 1 kg 4,92 11,08 42 YulafGevreği 24'lü 19,56 32,24 43 Yoğurt 1 kg 11,30 30,23 44 Yumurta 6 adet 4,40 10,85 45 Zeytinyağı 1 lt 36,75 48,67 46 Konservetavuk 340 gr 13,73 23,1 TOPLAM 906 1345,2

*6 Eylül2018 €/TL : 7,75