Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı...

23 Mart 2020 Pazartesi 14:02
737 Okunma
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Covid-19 salgıınına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara karşın yatırımcıların riskten kaçınmaya devam etmesi dikkati çekiyor. Merkez bankaları, geçen hafta gündemin odağında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için faiz indirimleri, swap hatları ve tahvil alım programları ile tarihte görülmemiş şekilde destekleme hamleleri yaparken, mali politikaların da birbiri ardına devreye alındığı görülüyor.

Ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının attığı adımlara karşın Covid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 300 bini aşması ve özellikle ABD ile Avrupa'da salgının yayılma hızı, küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor.

PETROL FİYATLARI, YENİ HAFTAYA DA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi 101-103 bandında dalgalı hareket etmesinin ardından haftayı 102,4 seviyesinden tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise haftalık bazda yüzde 21 değer kaybederek endişelerin ne kadar derinleştiğine işaret etti. Petrol fiyatları, yeni haftaya da yaklaşık yüzde 4 düşüşle başladı.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 4,55, S&P 500 endeksi yüzde 4,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,79 değer kaybetti. Endekslerin vadeli işlem sözleşmeleri, yeni haftaya da sert düşüşle başladı ve şu dakikalarda yaklaşık yüzde 5 düşüş kaydetti.

Avrupa'da ise cuma günü, ABD piyasalarındaki satıcılı seyir güçlenmeden kapanan borsalar günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,01 değer kazandı.

YENİ HAFTADA DA NEGATİF SEYİR SÜRÜYOR

Küresel piyasaları etkisi altına alan negatif seyir Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya borsasının pozitif ayrıştığı günde kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,70 değer kazanarak 85.795,79 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 10,26 değer kaybetti. Cuma günü 6,5658'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5630 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'de Covid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI'ların öne çıktığını bildirdi.

Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,5750'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Dövizde son durum?
Dövizde son durum?
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim