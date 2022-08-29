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Küresel piyasalarda Powell depremi: 8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler

Geçen hafta küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrilmişti. Powell, Cuma günü konuştu, faiz artış sinyali verdi. 8 dakikalık konuşma sonrası en zengin Amerikalılar servetlerinden 78 milyar dolar kaybetti.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:51
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Küresel piyasalarda Powell depremi: 8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler


Fed Başkanı Jerome Powell, "faiz artışına devam" sinyali verdi, en zengin Amerikalılar 78 milyar dolar kaybetti.

Powell Cuma günü Jackson Hole sempozyumuna katıldı. Fed Başkanı burada yaptığı konuşmada,, faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağına vurgu yaptı ve "enflasyonla mücadele tüketiciler için acı verici olabilir" dedi.

Wall Street'te düşüşler yüzde 3'ü aşarken, S&P 500 endeksi Haziran ortasından beri en sert düşüşünü kaydetti.

Microsoft, Amazon, Tesla ve Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq 100 cuma günü yüzde 4’ten fazla kayıp yaşadı.

Powell’ın konuşması sadece 8 dakika sürdü ama Amerika'nın en zengin insanları servetlerinden 78 milyar dolar kaybetti.

BLOOMBERG MİLYARDERLER ENDEKSİ

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, konuşma sonrası yaşanan satış dalgası sonucu en büyük kaybı 6,8 milyar dolar ile Jeff Bezos yaşadı.

Onu 5,5 milyar dolarlık kayıp ile Elon Musk, 2,7 milyar dolar ile Warren Buffet ve 2,2 milyar dolar ile Bill Gates takip etti.

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