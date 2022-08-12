Kurlar güne nasıl başladı?

Döviz kurları güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,9422 TL, satış fiyatı ise 17,9632 TL olarak belirlendi. İşte 12 Ağustos 2022 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
DOLAR
Serbest piyasada dolar kuru, 12 Ağustos 2022 Cuma günü 17,9422 TL'den alınırken, 17,9632 TL'den satılıyor.
EURO
Serbest piyasada euro kuru, 12 Ağustos 2022 Cuma günü 18,5148 TL'den alınırken, 18,5457 TL'den satılıyor.
İNGİLİZ STERLİNİ
Serbest piyasa İngiliz sterlini, 12 Ağustos 2022 Cuma günü 21,8757 TL'den alınırken, 21,9257 TL'den satılıyor.
İSVİÇRE FRANGI
Serbest piyasada İsviçre frangı, 12 Ağustos 2022 Cuma günü 19,0545 TL'den alınırken, 19,0647 TL'den satılıyor.