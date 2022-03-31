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Kurlar güne nasıl başladı?

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6482 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:09 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı14,6482 TL ve satış fiyatı ise 14,6730 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,35 TL ve satış fiyatı ise 16,40 TL oldu.

31 Mart 2022 Perşembe 09:11
169 Okunma
Kurlar güne nasıl başladı?
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Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,64 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,35 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6482 Türk lirası olarak belirlendi.  Saat 08:30 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı14,6482 TL ve satış fiyatı ise 14,6730 TL oldu.

Dolar alış: 14,64

Dolar satış: 14,67

EURO KAÇ TL?

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,3559 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:30 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,3559 TL ve satış fiyatı ise 16,4073 TL oldu.

Euro alış: 16,35

Euro satış: 16,40

STERLİN KAÇ TL

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel Sterlin kuru 19,2159 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:30 güncel kuruna göre Sterlin alış fiyatı 19,2159 TL ve satış fiyatı ise 19,2607 TL oldu.

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