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Lifebox ile Prag Seyahati

Kuzey Kıbrıs Turkcell,dijital markası Lifecell ile şanslı bir çift Prag seyahati kazandı!

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:06
Lifebox ile Prag Seyahati

Lifebox uygulaması üzerinden yapılan çekilişin ardından kazanan Burçin ve Nida Aybars çifti Prag’ta 3 gece 4 gün konaklama şansı yakaladı.

Burçin Aybars: “Muhteşem geçen Prag tatilimizi bize sağlayan lifebox uygulamasına ve KKTCELL’e teşekkür ederiz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği çekilişlerle kazandırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar birçok farklı ödülü müşterileriyle buluşturan Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu kez gerçekleştirdiği çekilişin ardından kazanan ismi Prag seyahatine gönderdi.

Çekiliş, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası Lifecell’in ürünü olan lifebox uygulamasını aktif kullananlar arasından gerçekleşti.

5 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında IOS ve Android uyumlu lifebox mobil uygulamalarından veya www.mylifebox.com internet sitesi üzerinden kayıt olma işlemi yapan ya da telefon rehberi yedekleme, yüz ve nesne gruplama, fotoğrafları Dropbox’tan taşıma, fotoğrafları Facebook’tan taşıma, fotoğrafları Instagram’dan taşıma, hikâye oluşturma özelliklerini aktifleştiren kullanıcılar, her işlem için 1 çekiliş hakkı kazandılar.

Yapılan çekilişte Burçin ve Nida Aybars çifti Prag tatilini kazanan şanslı müşterilerimiz oldu.

Prag seyahatini kazanan çiftin 3 gece 4 günlük konaklama ve ulaşımı dâhil tüm masrafları Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından karşılandı.

“Muhteşem Prag Tatili”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası Lifecell’in Prag Kampanyasını kazanarak Aralık ayında seyahate eşiyle birlikte giden Burçin Aybars duyduğu mutluluğu ifade ettiği açıklamasında, kendisinin ve eşinin yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Muhteşem geçen Prag tatilimizi bize sağlayan Lifebox uygulamasına ve KKTCELL’e teşekkür ederiz.”

2019 yılında da Lifecell ürünlerini kullananlar sürpriz hediyeler kazanmaya devam edecek.


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Kuzey Kıbrıs TurkcellLifeboxLifecellPrag SeyahatiHaberGündemKıbrıs
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