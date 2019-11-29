Maliye Bakanlığı piyasaya yaklaşık 131 milyon TL’lik ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ödeme kalemlerine de yer verildi.
Yapılan ödeme kalemleri şöyle:
“Emekli ikramiyeleri, İstimlak, Temizlik, Özel Güvenlik v.b, Müteahhitlik hizmetleri, Narenciye teşvik, Elektrik, Taşımacılık v.b muhtelif cari ödemeler için: 72,108,201,90 TL
İlaç için: 17,227,891.89 TL
Burslar için; 4,152,616.76 TL
Çiğ Süt ve Navlun için; 4,377,460 TL.
Doğrudan Gelir Desteği için; 4,093,150 TL
Kooperatif Merkez Bankası (Protokol gereği mahsuplaşma) için; 10,000,000TL
Ankara-İstanbul, Sağlık Ödemeleri için; 737,925 TL
Ek mesailer için; 15,609,041.14 TL
Depozito için; 2,721,605.11 TL”
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.