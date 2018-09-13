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Merakla beklenen faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:14
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. PPK faizi 6,25 puan arttırdı. Böylece faiz yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseldi. Karar öncesi 6.41’i gören dolar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 6.03 TL’ye kadar geriledi.

EKONOMİSTLER, Merkez Bankası'nın bugün PPK toplantısında politika faizinde artış yapacağını tahmin ediyordu. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan idi. Ekonomistler en yüksek 725 baz puanlık, en düşük ise 275 puanlık artış tahmininde bulunmuştu.

FAIZ ARTIRIMI SONRASI DOVIZ KURLARI:
Sterlin: 7,93 -7,95 Euro: 7,07 - 7,09 Dolar: 6,07-6,09.
Kurlar sabah saatlerine gore 30 kurusluk bir dusus gosteriyor

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Anahtar Kelimeler:
TC Merkez BankasıFaiz KararıEkonomiPiyasalarHaberTürkiye
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Doğru Söz 2018-09-13 15:28:39

Ya Tayip Reyis, faiz artırımının neticesi kötü mü olmuş. Bırakmadın bu güne kadar. Amerikan saldırısı mı yoksa yanlış poletikalarınız ve makro ekonomik yanlışlıklar mı daha çok devalüasyona
sebep olmuş?

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Doğru Söz 2018-09-13 15:29:58

Ya Tayip Reyis, faiz artırımının neticesi kötü mü olmuş. Bırakmadın bu güne kadar. Amerikan saldırısı mı yoksa yanlış poletikalarınız ve makro ekonomik yanlışlıklar mı daha çok devalüasyona
sebep olmuş?

Cevapla
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