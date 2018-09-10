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Merkez anketi: Dolar 12 ay sonra 7 lirayı aşar

Merkez Bankası'nın beklenti anketi yayımlandı. Buna göre dolar/TL'nin 12 ay sonunda 7.0786 olması bekleniyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:08
Merkez anketi: Dolar 12 ay sonra 7 lirayı aşar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti anketi sonuçlarına göre Eylül sonu dolar kuru beklentisi 5.8906 TL’den 6.4620 TL’ye geldi.

Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı sonu dolar kuru beklentisi 6.5938 TL (Önceki 5.9663 TL), gelecek 12 ay sonu dolar kuru beklentisi ise 7.0786 TL oldu.

TCMB Beklenti Anketi Eylül ayı sonuçlarına göre ay sonu TÜFE beklentisi %2,13, 2018 yıl sonu TÜFE beklentisi ise %19,61 oldu. Önceki beklentiler sırasıyla %1,25, %16,45 seviyesindeydi.

Anket sonuçlarına göre Eylül sonu TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi %21,44 oldu. Önceki anket döneminde beklenti %17,75 seviyesindeydi. 2018 yıl sonu cari denge beklentisi 49,67 milyar dolar açık şeklinde gerçekleşti.

FOREKS

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Anahtar Kelimeler:
Merkez AnketiDövizHaberKKTC
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