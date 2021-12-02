Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik açıklama!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün videokonferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya geliyor. Yerli yatırımcılarla toplantı saat 11:00'de başladı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yerli yatırımcılarla olan toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle;

"Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor. Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir. Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz.

Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

Cari işlemler dengesi , ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz.

Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir.

23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, YP tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti. Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir."

YABANCILARLA ÖĞLEDEN SONRA

Yetkililer saat 16:00'da yabancı yatırımcılarla da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirecek.

MERKEZ BANKASINDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3,2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.