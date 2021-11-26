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Merkez Bankası Başkanı'ndan mesaj!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını belirtti.

26 Kasım 2021 Cuma 09:53
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Merkez Bankası Başkanı'ndan mesaj!
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon mesajı verdi.

Finansal İstikrar Raporu'nda önemli açıklamalar yapan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını belirtti.

Türk bankacılık sisteminde fon sorunu yaşanacağına dair işaretler görmediklerini belirten Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünüm korunmakta ve sektörün likidite şoklarına karşı yeterli tamponu bulunmakta" dedi.

Merkez Bankası Başkanı para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesinin toparlandığını belirtti.

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Merkez Bankası
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