Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz etti!
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz...
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları...
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı...
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
banner107

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentileri de açıklandı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 oldu. Aralık anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 68,06'dan yüzde 66,80'e indi. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.

16 Aralık 2022 Cuma 10:06
544 Okunma
Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...



 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu. Buna göre bir önceki raporda yüzde 68,06olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda 66,80 oldu. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği veri de gelmiş oldu.

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI DUYURDU! İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasan Katılımcıları Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 66,80'e indi. Geçtiğimiz ay beklenti yüzde 68,06 seviyesindeydi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,85 ihtimalle yüzde 25,00 - 31,99 aralığında, yüzde 26,40 ihtimalle yüzde 32,00 - 38,99 aralığında, yüzde 46,42 ihtimalle ise yüzde 39,00 - 45,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,95’inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 31,99 aralığında, yüzde 24,39’unun beklentilerinin yüzde 32,00 - 38,99 aralığında, yüzde 36,59’unun beklentilerinin yüzde 39,00 - 45,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 44,11 ihtimalle yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 27,33 ihtimalle yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 10,00 ihtimalle ise yüzde 26,00 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 14,71‘inin beklentilerinin yüzde 11,00-15,99 aralığında, yüzde 35,29‘unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 21,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

İŞTE YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,35 TL ve 22,77 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,47 iken, bu anket döneminde yüzde 9,18 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı
Akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim