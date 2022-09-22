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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla beklenen faiz toplantısı için tarih belli oldu. Eylül ayında düzenlenecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla birlikte faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

22 Eylül 2022 Perşembe 11:24
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



Merkez Bankası tarafından belirli tarihlerde düzenlenen faiz toplantısıyla birlikte kararlar açıklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Ağustos ayında düzenlenen toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. Peki, Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu.

Buna göre; TCMB faiz toplantısı bugün saat 14.00'te yapılacak.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.


Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

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