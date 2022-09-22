Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla beklenen faiz toplantısı için tarih belli oldu. Eylül ayında düzenlenecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla birlikte faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?