Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Döviz yatırımı bulunan birçok vatandaş, Merkez Bankası'nın PPK faiz toplantısında kasım ayına yönelik ne gibi kararlar alacağını merak ediyor.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantısı bugün yapılacak.

Toplantıda alınan karar saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.



Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.