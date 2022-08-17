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Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini

Dolar ve altın yatırımcılarının yakından takip ettiği Merkez Bankası'nın faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü belli olacak. Ekonomistler Merkez'in faizleri bu ay da pas geçmesini bekleniyor. Yatırımcılar, “Dolar yükselecek mi, düşecek mi?” sorusuna yanıt ararken Fransız dev banka SocGen’den dolar/TL kuru için kritik bir tahmin yapıldı. Banka dolar/TL kurunun yıl sonunda 22 liraya ulaşacağını tahmin ettiklerini yineledi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:13
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Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini


Dolar/TL kuru 17 Ağustos Çarşamba günü de yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında. Faiz kararı öncesi dolarla ilgili Fransız dev banka SocGen’den kritik bir tahmin geldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da faiz kararını 18 Ağustos Perşembe günü,saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

SOCGEN’DEN DOLAR TAHMİNİ

Fransız banka Société Générale (SocGen) Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yayınladı.

Analize göre enflasyonda tepe noktasının yüzde 87 olacağı öngörülürken, Dolar/TL'de uzun pozisyon tavsiye edildi. SocGen, Ağustos'ta faizde de iletişimde de değişiklik beklemediğini bildirdi. Ayrıca banka, Dolar/TL için 2022 yıl sonu beklentisinin 22 seviyesinde olduğunu yineledi.

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