Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
23 Eylül 2021 Perşembe 14:06
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.