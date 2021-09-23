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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:06
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

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