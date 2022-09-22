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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti.

22 Eylül 2022 Perşembe 14:03
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı



Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu.

Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Banka politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti.

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