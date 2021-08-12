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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, ağustos toplantısında politika faizini yüzde 19'da bırakma kararı aldı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:11
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 19 seviyesinde tuttu.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 8,56 civarında değerlenirken euro/TL ise 10,06 düzeyinde işlem görüyor.

Son Güncelleme: 12.08.2021 16:30
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz Kararı
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