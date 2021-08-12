Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 19 seviyesinde tuttu.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 8,56 civarında değerlenirken euro/TL ise 10,06 düzeyinde işlem görüyor.
Son Güncelleme: 12.08.2021 16:30
Merkez Bankası, ağustos toplantısında politika faizini yüzde 19'da bırakma kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 19 seviyesinde tuttu.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 8,56 civarında değerlenirken euro/TL ise 10,06 düzeyinde işlem görüyor.