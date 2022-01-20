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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:26
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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Yılın ilk faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. 

BEKLENTİ FAİZLERİN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ YÖNÜNDE

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

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