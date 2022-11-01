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Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bankalara, bazı uygulamaları sona erdirmeleri istenen bir metin gönderdi. "TCMB Denetim" başlıklı metinde, son dönemde görülmeye başlanan 4 uygulamanın Merkez Bankası düzenlemelerinin ruhuna aykırı olduğu vurgulandı. Merkez Bankası, piyasa faizinin üzerinde faiz ile mevduat toplanmaması gerektiğini belirtti.

01 Kasım 2022 Salı 09:47
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Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan piyasa dışı saatlerde döviz işlemlerinin ve tahvil yükümlülüğünden kaçınmak için yüksek mevduat faizi uygulamalarının son bulmasını istedi.

TCMB'nin bankalara ilettiği ve Reuters tarafından görülen "TCMB Denetim" başlıklı metinde son dönemde görülmeye başlanan toplam dört uygulamanın TCMB düzenlemelerinin "ruhuna aykırı" olduğunu, düzenlemelerin hedefledikleri amaçlarla örtüşmediğini ve finansal istikrarın temini konusunda da destekleyici olmadığını belirtti.

TCMB uygulamaların "müfettişler tarafından" incelenmeye devam edileceğini belirtti ve bankaların düzenlemelere ve talimatlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

SON VERİLMESİ İSTENEN DÖRT UYGULAMA

TCMB'nin son verilmesini istediği dört uygulama şöyle:


Kredi kullanan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta değerlendirilmesine izin verilmesi.

Kredi kullanan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının veya tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğü getirilmesi.

TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak için piyasa mevduat faizlerinin çok üzerinde oranlar ile TL mevduat toplanması.

Yurt dışı yerleşik bankalar ile off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım satım işlemleri gerçekleştirilmesine devam edilmesi.

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