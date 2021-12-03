Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına ikinci müdahale

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. Müdahaleyle dolar/TL 13,88'den 13,60'a geriledi.

BORSA İSTANBUL ARTIDA

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde ise işlemler rekor seviyelerde gerçekleştiriliyor. 1.900 puanı aşan BİST 100, dünkü kapanışa göre yüzde 1,5'in üzerinde primli.



TCMB'den yapılan açıklamada;

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.