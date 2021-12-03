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Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına ikinci müdahale

Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen kurlara TCMB'den müdahale geldi. Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahale sonrası kurlar yüzde 3,5 civarı değer kaybetti.

03 Aralık 2021 Cuma 12:33
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Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına ikinci müdahale
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Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. Müdahaleyle dolar/TL 13,88'den 13,60'a geriledi.

BORSA İSTANBUL ARTIDA

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde ise işlemler rekor seviyelerde gerçekleştiriliyor. 1.900 puanı aşan BİST 100, dünkü kapanışa göre yüzde 1,5'in üzerinde primli.

TCMB'den yapılan açıklamada;

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

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