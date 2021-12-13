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Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:07
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Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyrediyor.

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