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Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan son dakika kararı! Merkez Bankası, TL reeskont kredisi için faizi düşürme kararı aldı. Buna göre artık TL reeskont faizleri 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 puan, 181-720 gün içinse 100 baz puan altında olacak. İşte tüm detaylar...

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:40
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Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!
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Merkez Bankası yeni bir faiz karar aldığını duyurdu. İhracatçıları ilgilendiren yeni düzenlemeye göre TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN REESKONT FAİZLERİYLE İLGİLİ KARAR

Merkez Bankası'nın faiz kararının detayları şöyle;

Bloomberg'in haberine göre; reeskont kredisi kullanmak için ihracat gelirinin yüzde 40'ını TCMB'ye yüzde 30'unu bankaya satmak zorunda kalacak.

TL reeskont kredisinin azami vadesi 360 gün, savunma sanayii için 720 gün olarak belirlendi.

İhracatçılar döviz satışının artından 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz Kararı
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