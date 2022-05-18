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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama!

KKTC Merkez Bankası, yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarının yükseltildiğini duyurdu.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:19
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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama!

Merkez Bankası yönetim kurulunun dünkü toplantısında belirlenen ve Merkez Bankası nezdindeki yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanacak yeni faiz oranları şu şekilde:

“Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,40’dan yüzde 0,50’ye, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,25’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,20’den yüzde 0,30’a yükseltildi.

Merkez Bankası nezdindeki, ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,20’den yüzde 0,25’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,05’den yüzde 0,10’a ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,15’e yükseltildi.”

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