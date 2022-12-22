Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB ) faiz kararlarını belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriyor. Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılın son faiz kararı ise aralık ayında yapılacak PPK toplantısı ardından duyurulacak. Merkez Bankası faiz kararının bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.