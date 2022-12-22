Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor

Türkiye'de yurt içinde piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararına odaklandılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki, Merkez Bakası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak?