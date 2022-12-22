Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
banner107

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor

Türkiye'de yurt içinde piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararına odaklandılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki, Merkez Bakası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak?

22 Aralık 2022 Perşembe 09:25
78 Okunma
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB ) faiz kararlarını belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriyor. Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın son faiz kararı ise aralık ayında yapılacak PPK toplantısı ardından duyurulacak. Merkez Bankası faiz kararının bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yüzde 3 azaldı
Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yüzde 3 azaldı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim