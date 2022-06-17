Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 37,91 olarak açıklandı.

En son beklentiler enflasyon için yıl sonu yüzde 57,92, 12 ay sonrası yüzde 33,28 seviyesinde oluşmuştu.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Yıl sonu için dolar/TL kuru beklentisi ise bir önceki raporda 17,57 TL iken, 18,89'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 18,47'den 20,70'e yükseldi.