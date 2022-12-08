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Merkez Bankası’ndan bankalara ‘erken saatte döviz almayın’ uyarısı

Merkez Bankası, bankalara döviz alım satımı ile ilgili uyarıda bulundu. Bankalara gönderilen yazıda, bu kuruluşlardan erken saatlerde yapılan döviz alımlarından kaçınılması istendi.

08 Aralık 2022 Perşembe 16:10
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Merkez Bankası’ndan bankalara ‘erken saatte döviz almayın’ uyarısı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara yazdığı yazıda, müşterilerden talebin olmadığı erken saatlerde döviz işlemlerinden kaçınmalarını söyledi.

Bloomberg tarafından görülen resmi bir belgede, bankaların kendi bilançoları için işlem yaptıkları ve bunun piyasada oynaklığı tetiklediği belirtildi.

Bankaların işlemlere devam etmesi durumunda “yeni tedbirler” uygulanacağı belirtildi. Merkez bankası konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

DAHA ÖNCE DE UYARILAR GİTMİŞTİ

Son aylarda merkez bankası, yabancı bankalarla piyasa saatleri dışında yapılan döviz işlemlerinden kaçınmaları için Türk bankalarını defalarca uyarmıştı.

Türk Lirası, bu yıl şimdiye kadar dolar karşısında yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. TL gelişmekte olan piyasalarda Arjantin pezosunun ardından en kötü performans gösteren ğara birimi konumunda.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıEkonomiDöviz
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